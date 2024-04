Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon am Eingang ertönte Musik aus den Tavernen. Die vielen Gäste versetzte die Atmosphäre beim Mittelaltermarkt am Gelterswoog am Osterwochenende direkt in ein anderes Zeitalter. Zwischen Zelten, Essensständen und Attraktionen tummelten sich Gaukler, Ritter, Wikinger und etliche weitere Anhänger der Epoche. Und die gibt es in diesem Jahr noch einmal zu bestaunen.

„Am ersten Tag der Veranstaltung war die Besucherzahl aufgrund der niedrigen Temperaturen relativ überschaubar“, erzählt Peter Wirrer, der zusammen mit Boris Zeller den Mittelaltermarkt