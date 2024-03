Nach zehn Jahren sind sie frischer denn je: das Vokalensemble „Fresh!“ möchte am Freitag, 15. März, in der Fruchthalle zum Jubiläum ein musikalisches Feuerwerk entzünden.

Ob Gloria Gaynors Hymne „I am what I am“, der Powersong „Love runs out“ von One Republic oder eine von Adeles Balladen – das Repertoire ist breitgefächert, und jede Stimmung wird bedient. Dabei spannt sich der Bogen über mehrere Jahrzehnte: Klassiker von Aerosmith und Michael Jackson reihen sich an aktuelle Popsongs wie etwa von Miley Cyrus. Die Stücke präsentiert die Gesangsgruppe meist sechsstimmig, entweder mit Klavierbegleitung, mit Instrumental-Playback oder a cappella.

Zusätzliche Abwechslung bringen Solo-Darbietungen. „Früher habe ich andere bewundert, die sich trauen, alleine zu singen“, gesteht Sänger und Vorstand Mark de Fries. „Anfangs war ich einfach ein Chorsänger. Doch hier in dieser kleinen Gruppe kommt es noch mehr auf jeden Einzelnen an, zumal ich im Bass öfters allein war. Daran bin ich gewachsen.“ Und so hat er am Freitag eine persönliche Premiere, wenn er und Claudia Bacher ein gefühlvolles Duett darbieten. „Fresh!“ sei für ihn etwas ganz Feines, und er schätze das aufeinander Hören und den Klang, den sie zusammen erzeugten. Rückblickend auf die zurückliegenden zehn Jahre kann de Fries feststellen, dass die Disziplin in der Gruppe gewachsen sei und alle bestens vorbereitet zu den Proben kämen. Diese finden circa alle drei Wochen auf dem Pappelhof in Schneckenhausen statt, dem Zuhause von Chorleiter David Punstein.

Unterstützung durch Musicalexpertin

Um die Bühnenaufstellung zu üben, nutzte das Ensemble am Samstag für die Generalprobe die Festhalle des Ortes. Vier Stunden lang war konzentriertes Proben angesagt. Hie und da nahm Punstein noch Feinschliff vor, ließ mit seiner ruhigen und geduldigen Art schwierige Passagen wiederholen. Trotz des hohen Anspruchs verlief die Probe somit entspannt und mit Spaß. „Ups, da bin ich mittendrin mal falsch abgebogen“, kommentierte eine Sängerin ihren verpatzten Einsatz, was zu allgemeinem Gelächter führte. Einige wiederum mussten beim Tanzen noch ihre Füße sortieren. Denn „Fresh!“ ist es nebst dem technisch möglichst einwandfreien Singen wichtig, den Songs Leben einzuhauchen und dies auch mit kleinen Choreographien zu unterstreichen. Dafür zeichnet Musicalexpertin Adrienn Čunka vom Pfalztheater verantwortlich, die in den vergangenen Monaten das Ensemble intensiv unterstützt hat. Passende Choreos hat sie erarbeitet und vor allem mit den einzelnen Sängern am gesanglichen Ausdruck und an der Bühnenpräsenz gefeilt.

„Ich empfinde es als Privileg, von Profis gecoacht zu werden sowie auch solche Besonderheiten wie unseren Videodreh und Studioaufnahmen zu erfahren. Es war schon immer geil bei ,Fresh!’, aber wir haben uns ganz schön weiterentwickelt“, versichert Gründungsmitglied Nicole Bizik, die sich freut, dass man die Corona-Zeit als Truppe überstanden hat und immer noch einige „Testpiloten“ dabei sind.

Mit der Playlist zur Schule

Denn so nannte sich die Gruppe zu Beginn, als Andy Dodt vor zehn Jahren mit einigen Sängern aus dem Heart Chor das Ensemble gründete. Seit 2021 leitet David Punstein nun die rund 20 Sängerinnen und Sänger an, die im Schnitt zwischen 30 und 60 Jahre alt sind. Bei Liedern, die er nicht am Klavier begleitet, reiht er sich in die Gruppe ein und singt mit. Beim Konzert reiche es ihm, ein kleines Rädchen im großen Ganzen zu sein und zusammen mit den Sängern die Früchte zu ernten. „Ich brauche keine One-Man-Show vor dem Chor“, meint Punstein. So überlässt er am Freitag das Moderieren der Show Jürgen Rademacher vom SWR.

Alle „Freshies“ freuen sich auf das Jubiläumskonzert. Für einen ist es eine besondere Herausforderung: Niko Markus aus Kaiserslautern. Der 39-jährige Lehrer ist erst seit Januar mit von der Partie. Der Spaß am Singen in dieser Truppe und die Songauswahl treiben ihn an. In Windeseile hat er sich das Repertoire für das Konzert angeeignet. „Seit Wochen habe ich im Auto SWR3 durch meine ,Fresh!’-Playlist ersetzt“, berichtet er mit einem Lächeln und übt somit täglich auf der Fahrt zur Schule nach Kusel.

Info

Jubiläumskonzert am Freitag, 15. März, 19.30 Uhr, Fruchthalle Kaiserslautern, Karten bei Tourist-Info, Thalia oder Eventim. Weiteres zu „Fresh!“ unter www.fresh-kl.de.