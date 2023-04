Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das traditionsreiche Miesauer Pferderennen wird am Freitag, 15. Juli, 16 Uhr, gestartet. Zum ersten Mal in der Geschichte des Reit- und Fahrvereins Miesau läutet die Startglocke nicht an einem Sonntag und es wird auch nicht erst im August gelaufen. Hintergrund sind die Tiefen der deutschen und französischen Rennszene und natürlich das Geld.

Am 15. Juli ist der Miesauer Verein alleiniger Renn-Veranstalter, heißt, Galopper werden an diesem Freitag eben nur in Miesau starten. Auch wird das gesamte Rennen im Wettkanal übertragen,