Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Freitagabend in der Slevogtstraße unterwegs waren und eine Prügelei beobachtet haben. Gegen 18.45 Uhr wurde eine Streife, die sich gerade in der Nähe befand, von Kindern auf das Geschehen aufmerksam gemacht. Als die Beamten ankamen, hielten sich dort allerdings nur noch zwei junge Männer auf. Einer davon war leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Seinen Angaben zufolge war er von zwei anderen Männern angegriffen und geschlagen worden. Als Zeugen zu Hilfe kamen, seien die Täter geflüchtet. Hinweise auf ihre Identität liegen laut Polizei vor. Einer der mutmaßlichen Täter verlor vor Ort seine Basecap von „Gucci“. Die Mütze wurde sichergestellt. „Der Eigentümer darf sie sich gerne bei der Polizeiinspektion 2 abholen“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0631 3692250 entgegen.