Von trübem Aprilwetter zeugen die Impressionen unserer Leserinnen und Leser nun wirklich nicht. Da kreucht und fleucht es überall, manch einer sehnt sich gar nach Erholung. Der Frühling ist endlich da.

Der April mit seinen typischen Wetterkapriolen hatte so einiges zu bieten: Da gab es mancherorts noch einmal Schneeflocken, während wenige Tage zuvor der Gartenschau-Dino müde und überhitzt eine Abkühlung suchte. Rainer Weilemann hat ihn beim Spaziergang durch den Park entdeckt.

„Kräftig gebaut wird jetzt wieder in der Vogelwelt“, schreibt Günther Pitschi. In seinem Garten hat ein Blaumeisenpaar den Nistkasten bereits ausgepolstert, die Kohlmeisen sind wohl noch dabei. „Mit Freude konnte ich bemerken, dass sich ein Kohlmeisenpaar auf meinem Gartenstuhl niederließ und aus einer zum trocknen ausgelegten Bürste, die Flusen und Katzenhaare zur Nestpolsterung herauszupfte. Ein weiches und warmes Nest für die Jungen ist somit vorbereitet.“

Werner Gilla hat den Zierapfelbaum Malus Royalty im farblich passenden Licht des Sonnenuntergangs aufgenommen. „Er blüht und leuchtet im wunderschönem Rot“ und „30 bis 50 Bienen und Hummeln erfreuen sich an der Möglichkeit, sich umfassend mit Nektar zu versorgen“, so der Leser. Der Wetterwechsel Mitte des Monats hat sich laut Bernd Köppe am Vortag mit „heftigem Wind“ und durch ein beeindruckendes Wolkenspiel angekündigt. Albrecht Comes hat eine „Schneckenhochzeit“ beobachtet. „Wenn es dem Gärtner auch nicht recht ist, auch die Weinbergschnecken haben ihre Daseinsberechtigung“, schreibt er zu seinem Foto. Dass mit dem Aufblühen der Natur auch jede Menge Insekten unterwegs sind, zeigen die Bilder von Edith Schneider, die beim Spazierengehen immer wieder Schmetterlinge sichtet, und Guido Kassel. Er hat einen Bockkäfer bei den Forstarbeiten an der Roten Hohl abgelichtet. Der Käfer ist mit seinen „beeindruckenden langen Fühlern“ gut zu erkennen. Wer angesichts ausgedehnter Streifzüge durch die Natur rund um Kaiserslautern verschnaufen will, der findet einen „Ruhepol“ laut Bernd Barth im Japanischen Garten.

Laut(r)er Häppchen

