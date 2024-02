Die Kaiserslauterer Karateka lassen nicht locker. Bei den offenen Karate-Meisterschaften Rheinland-Pfalz/Hessen, ausgetragen im hessischen Mörlenbach, gingen zahlreiche Medaillen nach Kaiserslautern. In der Disziplin Kata überzeugten die Sportler des Budokan Kaiserslautern.

Einen perfekten Tag erwischte Julian Hadizadeh, der weder in der U21 noch in der Leistungsklasse zu schlagen war und gleich Doppel-Landesmeister wurde. Nadine Poh sicherte sich den Meisterpokal bei den Juniorinnen und ist so gesehen auch eine doppelte Landesmeisterin. Sie hat sich kürzlich bereits erfolgreich zur Saarlandmeisterin gekürt.

Im Finale der Junioren sah die Budokan-Trainerin Sandra Gutzmer gleich zwei ihrer Schützlinge auf der Matte. Sebastian Becker holte sich die Meisterschaft vor Alexander Koch. Auch die Leistungsklasse der Frauen ging am Ende eindeutig nach Kaiserslautern. Annik Faul gewann die Klasse und nahm Bronze in der U21 mit. Die Kata-Kampfgemeinschaft Frankfurt/Kaiserslautern (Annika Faul, Nadine Poh, Carina Nguyen) nahm Silber im Team-Wettbewerb entgegen.

Landestitel nach 9:1-Sieg

In der Disziplin Kumite präsentierten sich die Karateka vom Teikyo Karate Team erfolgreich und nahmen einige der Medaillen mit nach Kaiserslautern. Philip Beyersdörfer (bis 75 kg) kämpfte sich in der U21 vor bis ins Finale und nahm nach einem fulminanten und klaren 9:1-Sieg den Landestitel entgegen. In der Leistungsklasse krönte er seinen Erfolg zudem mit Bronze.

Lukas Quadt, unterwegs in der Klasse bis 67 kg, gewann in der U21 die Vizemeisterschaft. In der Leistungsklasse holte er Bronze. Silber gab es zudem für Devin Knaus (U18, bis 61kg). Mika Grüner (U16, plus 70 kg) kämpfte sich auf den bronzenen Podestplatz. Herbert Janetzik, für das Teikyo Team in der Kata Masterklasse am Start, konnte das Podium nicht erreichen. Allerdings war er für all die jungen Teikyo-Starter an diesem Tag als Coach am Mattenrand aktiv – und das ziemlich meisterlich.