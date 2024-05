Er will gegen die Unterfinanzierung protestieren, Kliniken stärken, den Ruf der Stadt aufwerten: Auf Listenplatz eins führt Manfred Reeb, promovierter Onkologe in Rente, die Lautrer Freien Wähler durch den Kommunalwahlkampf. Am 9. Juni will er mit seiner Partei wieder in den Stadtrat einziehen – am liebsten in einer konstruktiven Opposition. Im RHEINPFALZ-Gespräch erklärt er seine Agenda.

Hier am Wasser, sagt Manfred Reeb, sehe man ja besser als überall sonst, was er eigentlich meine – mit seiner wichtigsten Botschaft, seinem Ziel. „Lautern ist gut!“,