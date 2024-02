Die beiden Kaiserslauterer Mannschaften in der Gruppe Süd der Dart-Bundesliga haben am Samstag, 2. März, den gleiche Weg. Beide Teams aus der Barbarossastadt müssen nach Bayern zum Dartclub Hawks Vilsbiburg.

Die Begegnungen finden in der dortigen Gaststätte „Zum Bergwirt“ statt. Um 12 Uhr geht es für den Dartclub Nostra Dart Mus gegen den Gastgeber. Die beiden Kaiserslauterer Mannschaften treffen um 15 Uhr aufeinander, und um 18 Uhr beginnt das Spiel des Dartverein Kaiserslautern gegen den Gastgeber.

Der Dartverein Kaiserslautern ist punktgleich mit der gastgebenden Mannschaft. Mit nur drei Siegen aus zehn Begegnungen steht das bayerische Team auf einem Abstiegsplatz und braucht jeden Punkt. Ebenso geht es der Mannschaft um Mannschaftsführer Ralf Schehrer. Ebenfalls nur drei Siege stehen in dieser Saison zu Buche, und nur durch die besseren Sätze liegt seine Mannschaft im Mittelfeld.

Vorentscheidung in Sachen Abstieg

Dieser Spieltag kann im Bezug auf Abstieg schon eine kleine Vorentscheidung sein, denn gegen das Team aus Bayern spielt auch der benachbarte Ligakonkurrent aus der Barbarossastadt, der Dartclub Nostra Dart Mus. Ein Sieg mehr auf dem Konto reicht schon, um einen Blick in Richtung Endrunde der Dart-Bundesliga zu wagen. Denn das Team um Andreas Altmaier liegt nur drei Punkte von einem Qualifikationsplatz entfernt. Auf dem liegt derzeit der Dartclub Torpedos aus dem bayrischen Geiersthal, gegen den Nostra Dart Mus am nächsten Spieltag antreten wird.

Es ist für beide Mannschaften äußerst wichtig zu punkten, egal in welche Richtung die Teams schielen. Von der Spielstärke her dürfte am drittletzten Spieltag der Dartclub Nostra Dart Mus den Ligaerhalt sicherstellen. Der Dartverein Kaiserslautern muss allerdings nach der Verjüngungskur Ruhe und Spielstärke beweisen, um die Klasse halten zu können. Die Punkte sollten an diesem Wochenende geholt werden, da die derzeit drei führenden Mannschaften noch alle Gegner vom Dartverein Kaiserslautern sind.