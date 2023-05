Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer Nistkästen aufhängt, der muss auch für die Reinigung sorgen. Ist so! Daran gibt es jedenfalls für den Vogelschützer Kurt Wilhelm nichts zu rütteln. Das gilt selbstverständlich auch für die 70 Nistkästen, die er und seine Helfer im April dieses Jahres auf dem Hauptfriedhof angebracht haben.

Also ist er am Freitagmorgen samt Teleskopstab und einer kleinen Helfertruppe losgezogen, um sich dem Großputz der Nistkästen zu widmen. Wird denn überhaupt was