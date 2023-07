Ab kommenden Samstag, 8. Juli, heißt es in Landstuhl wieder „Summer in the City“. Die sommerliche Konzertreihe der Stadthalle beginnt mit einem Konzert der Band Small Pint. Die folgenden Abende gestalten die Formationen The Horse, Unter falscher Flagge, Legends Corner, Endless Road und Luigi Botta.

Die Band Small Pint eröffnet die Veranstaltungsreihe „Summer in the City“ mit kostenlosen Konzerten vor der Landstuhler Stadthalle, die jeweils samstags um 19 Uhr beginnen, Einlass ist jeweils um 18 Uhr. Small Pint spielen aktuelle Hits und zeitlose Klassiker von den Beatles über Alanis Morissette bis Ed Sheeran, live und unplugged.

Am Samstag, 22. Juli, wird die Reihe mit der Band The Horse fortgesetzt. Die fünf Musiker wird in der Ankündigung beschrieben als „eingespielter Haufen, der sich zum Ziel gesetzt hat, stets mit Qualität und guter Laune beim Publikum zu Punkten“. Zur Band gehören bekannte Gesichter aus dem Saarland und der Pfalz wie Sängerin Anika Schmidt, Gitarrist Uwe Angel, Keyboarder Thomas Vogt, Bassist Sebastian Mitzel und Schlagzeuger Matthias Schmidt.

Songs der Toten Hosen

Am 29. Juli spielt die Tote-Hosen-Coverband Unter falscher Flagge. Benannt nach dem zweiten Studioalbum der Toten Hosen aus dem Jahr 1984 bieten die fünf Musiker aus dem Saarland „fast 100 Jahre Bühnenerfahrung“, heißt es in der Selbstbeschreibung. Sie präsentieren die größten Hosen-Hits aus vier Jahrzehnten, darunter Hits wie „Hier kommt Alex“, „Tage wie diese“, „Pushed Again“ oder „Alles aus Liebe“. Zur Band gehören Yannick Meisberger am Gesang, Henrik Nagel und Torsten Marx an den Gitarren, Carsten Buca am Bass und Andre Reinartz an den Drums.

Nach einer Pause sind am 26. August dann Legends Corner wieder bei „Summer in the City“ dabei. Die Band hat sich 1995 gegründet und der American Country Music verschrieben, verbunden mit Classic Rock. Vier CDs sind bereits erschienen.

Italienisches zum Finale

Die Band Endless Road ist am 2. September bei „Summer in the City“ zu Gast. Frank Stenger (Bass), Chris Lehmann (Gitarre/Gesang) und Thorsten Burkhardt (Cajon/Gesang) haben reichlich Live- und Studioerfahrung und versprechen, nicht einfach „noch so eine Akustik-Band“ zu sein.

Zum Abschluss der Sommerkonzerte wird Luigi Botta am 16. September auf der Bühne der Stadthalle Landstuhl stehen. Der aus Italien stammende Musiker mit der markanten Stimme verfügt über ein großes musikalisches Repertoire. Songs in deutsch, spanisch, englisch und seiner Muttersprache italienisch stehen auf seinem Programm, zwischen Joe Cocker und Eros Ramazzotti. Auch Stücke von Umberto Tozzi, Zucchero oder Adriano Celentano sind angekündigt.

Info

Bei schlechtem Wetter finden die Konzerte in der Stadthalle statt. Eine Reservierung von Plätzen per E-Mail an info@stadthalle-landstuhl.de ist möglich.