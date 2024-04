Das Streben nach dem Glück beleuchtet das Programm, das am Freitag, 19. April, in der Fruchthalle Kaiserslautern zu erleben ist, gleich in dreierlei Weise.

Die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern spielt unter der Leitung von Pietari Inkinen Alexander Zemlinskys Walzerzwischenspiel aus der Oper „Kleider machen Leute“ arrangiert von Ronald Kornfeil, Dmitrij Schostakowitschs Cellokonzert Nr. 1 Es-Dur op. 107 und Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92.

In Zemlinskys Oper „Kleider machen Leute“ ist es der Schneidergeselle Wenzel Strapinski, der seine Stellung aufgibt und sich in edle Kleidung gehüllt als Adliger ausgibt – mit den üblichen chaotisch-komischen Folgen. In Schostakowitschs 1. Cellokonzert ist es die Freude über das Ableben Stalins, unter dessen Terror auch der Komponist gelitten hatte.