Hinter einem der bekanntesten Handy-Klingeltöne verbirgt sich kein Geringerer als Johann Sebastian Bach. Wer’s noch nicht wusste, kam am Sonntag in der protestantischen Kirche in Gries dahinter. Dort konzertierte der Homburger Musikschullehrer und Violinist Markus Lein zusammen mit der Organistin Marie Luise Liebel.

Kennen Sie „„Dada-Da-Woooohllmiiirda…“? Hat’s geklingelt? Nicht der elektronische Handy-Klingelton war im Grieser Gotteshaus zu hören, sondern die wunderschönen Klänge