Ein spannender Spieltag steht am Samstag, 7. Januar, in der Gruppe Süd der Dart-Bundesliga an. Im Sportheim „Falkenstein“ in Queidersbach treffen ab 12 Uhr die drei erstplatzierten Mannschaften dieser Gruppe aufeinander, darunter auch die beiden Mannschaften aus Kaiserslautern.

Gastgeber ist der Dartverein Kaiserslautern, mit dabei sind außerdem der Dartclub Nostra DartMus und die Dart Fabrik Leipzig.

Um 12 Uhr treten der DV Kaiserslautern und der DC Nostra DartMus aus Kaiserslautern gegeneinander an, ab 15 Uhr duellieren sich Nostra DartMus und die Dart Fabrik Leipzig. Um 18 Uhr spielen die Leipziger gegen den DV. Bis gegen 20 Uhr fliegen die Pfeile. Zuschauen ist erlaubt, der Eintritt ins Sportheim ist frei.

Zur Sache Gabriel Clemens

Ganz ausgeschlossen ist es nie, dass er irgendwann auftaucht, Gabriel Clemens, der auch weiterhin für den Dartverein Kaiserslautern gemeldet ist. Doch nicht zuletzt seit seinem Halbfinaleinzug und seinem überragenden Auftritt bei der Weltmeisterschaft ist der derzeit beste deutsche Dartspieler, die Nummer 19 der Welt, heiß begehrt. Sein Plan für dieses Wochenende heißt: Start bei der Gala in Neu-Ulm am Freitag, am Samstag geht es weiter zur Promi Darts WM, die auf ProSieben übertragen wird. Es ist also eher unwahrscheinlich, dass er in Queidersbach Pfeile wirft, aber theoretisch möglich wäre es.