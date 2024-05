Chopin und Mussorgski präsentiert die Pianistin Sachiko Furuhata am kommenden Freitag, 24. Mai, 19 Uhr, in der Lauterer Fruchthalle. Unter anderem erklingen in der Fruchthalle Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“.

Die seit langem in der Pfalz lebende Japanerin wird seit ihrem Studium in Detmold und Düsseldorf regelmäßig zu Konzerten in Italien, Spanien, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, den Niederlanden und ihrem Heimatland eingeladen. Der Instrumentenbauer hat sie zur „Steinway Artist“ ernannt. Eine CD mit Beethoven-Werken gewann den Preis „Music Arena Performance“ des Jahres 2014 in Japan.

Karten im Vorverkauf nur in der Kaiserslauterer Tourist-Information (Telefon 0631 365-2316). Das Billet berechtigt am Veranstaltungstag zur Hin- und Rückfahrt mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln.