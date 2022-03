Es war warm, es war sonnig und es rauschten die Bäche von rechts wie von links zum Rasenrondell. Dort kühlte sich – rein zufällig – bereits ein Entenpaar die Füße. Stimmungsvoller als am Samstagnachmittag hätten sich die Besucher des Japanischen Gartens den Beginn der Kirschblütenzeit dort nicht wünschen können. Viele waren gekommen.

Welcher Baum würde es als erster schaffen, seine Blüten in voller Pracht zu entfalten? Die Frage blieb am Wochenende noch spannend. Verheißungsvoll lockte der prächtige Magnolienbaum gegenüber vom Rasenrondell mit ganz dicken weißen Knospen. Beim Blick zur Brücke über dem Wasserfall zeigte aber auch ein Kirschbaum in einem Hauch von Rosa vereinzelt bereits komplett geöffnete Blüten.

Eine Besucherin von außerhalb ließ es sich nicht nehmen, diesen Eindruck mit nach Hause zu nehmen. Zielgerichtet und mit ganz viel Geduld rückte sie den Magnolienknospen mit ihrem Fotoapparat bis zum „Klick“ näher und näher.

Kaum eine Sitzgelegenheit bleibt ungenutzt

Dutzende von Paaren und Familien genossen sichtlich die Atmosphäre. Da war keine Sitzgelegenheit, weder auf einem der Felsblöcke über dem Wasser noch auf den Bänken, die ungenutzt blieb. Mit einem Snack vom japanischen Imbiss Bunkyo-an machten es sich in den Sitznischen dort ebenfalls nach und nach immer mehr Besucher bequem. Das noch sparsame Grün der Bäume ermöglichte zudem den weiten Blick über das Gartengelände.

Einen ähnlichen Überblick hatten die Besucher, die den Weg durch das renovierte und frisch lackierte Torii auf den oberen Weg gewählt hatten. Über Winter hatte das japanische Eingangstor komplett neue Standpfosten erhalten. Das Holz aus dem Stadtwald habe das Grünflächenreferat dem Verein zur Verfügung gestellt, berichtete dessen Vorsitzender Ralf Kammer. Den Aufbau haben demnach mit Unterstützung durch Mitgliedsfirmen die eigenen Mitarbeiter übernommen. Was Kammer zufolge jetzt noch fehlt ist ein letzter, der dritte, Anstrich in einem dunkleren, typisch japanischen Rot.

Wegen sonnigem Wetter von Dienstag bis Sonntag geöffnet

Der Verein geht davon aus, dass die Kirschblüte sich angesichts des angekündigten sonnigen Wetters in dieser Woche weiterentwickelt. Der Garten soll daher ab Dienstag dieser Woche bis einschließlich Sonntag geöffnet bleiben. Ehe das Gelände dann – wie immer gemeinsam mit der Gartenschau – am 1. April offiziell öffnet, soll der Japanische Garten in der letzten Märzwoche für wenige Tage geschlossen bleiben. In dieser Zeit werde ein barrierefreier Eingang zum Shop eingerichtet, so Kammer. Sollte es die Kirschblüte allerdings notwendig machen, werde man auf jeden Fall einen Noteingang einrichten.