Die Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau baut nicht nur eine neue Kindertagesstätte in Bruchmühlbach, sondern investiert auch in die bestehenden Einrichtungen. Die Kindertagesstätte im Ortsteil Miesau erhält einen neuen Fußbodenbelag. Ortsbürgermeister Rüdiger Franz (SPD) sagte in der Sitzung des Gemeinderats am Freitag, dass der Boden am Ende seiner Nutzungsdauer angelangt sei. Deshalb sei schon im vergangenen Jahr der Belag im Flur erneuert worden. Nun folgen restlichen Räumlichkeiten. Eine Firma aus Enkenbach-Alsenborn hat die Arbeiten für 38.347 Euro angeboten und erhielt einstimmig den Auftrag.

Schäden an der Fassade

Einen Auftrag über 36.822 Euro erhielt eine Firma aus Homburg für die anstehenden Sanierungsarbeiten an der Außenfassade der Kindertagesstätte im Ortsteil Buchholz. Die Fassade weise erhebliche Putzschäden auf, erläuterte Franz. Um ein weiteres Fortschreiten der Schäden zu vermeiden, müsse die Fassade saniert werden, betonte der Ortsbürgermeister. Die nun vergebenen Arbeiten umfassen das Ausbessern und eine Teilerneuerung der Putzfassade sowie einen anschließenden Anstrich. Auch hier stimmte der Ortsgemeinderat einstimmig zu.