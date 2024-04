Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Kaiserslautern wird das Rauchen von Cannabis auf Volksfesten nicht verboten. Das beschloss der Stadtrat am Montag. Damit lehnte die Mehrheit den Vorschlag der Verwaltung ab. Die Vorsitzende des Lauterer Schaustellerverbandes ist entsetzt darüber.

Mit der bundesweiten Cannabis-Legalisierung, die seit dem 1. April in Kraft ist, sind einige Einschränkungen zum Schutz der Jugend verbunden. So gilt ein Konsumverbot in Gegenwart von unter 18-Jährigen.