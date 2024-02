Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie wird die notfallmedizinische Versorgung der Bevölkerung am besten gesichert? Das DRK möchte lieber heute als morgen eine neue Rettungswache bauen, und zwar am Kniebrech. Doch weder Stadt noch Stadtrat ziehen so schnell mit. Vor allem die Grünen wollen wegen des Flächenverbrauchs keine Alternative ungeprüft lassen.

Der aktuelle Standort der DRK-Rettungswache in der Augustastraße ist zu klein und bietet keine guten Arbeitsbedingungen mehr. So argumentiert das Rote Kreuz schon lange und sucht nach einem