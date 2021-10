„Endlich!“ – so begrüßten sich am Donnerstagabend Lehrkräfte, Schüler und Besucher in der Aula des Albert-Schweitzer-Gymnasiums, weil nach 19 Monaten wieder gemeinsames Musizieren möglich war. Anlass war ein zweistündiger Kammermusikabend der schulischen Fachschaft Musik. 15 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Dozenten präsentierten in sechs Disziplinen ein anspruchsvolles Repertoire auf hohem Niveau. Es dominierte mitreißende, teils vierhändig gespielte Klavierliteratur klassischer Komponisten wie Chopin, Brahms oder Mozart neben selteneren Namen wie Takacs oder Strock. Je eine Violine, Ukulele, Harfe, Akkordeon und Gesang brachten Beethoven, Schostakowitsch oder Piazzolla zu Gehör.

Mit dem Lied „Lonelier“ präsentierte Sängerin und Ukulelespielerin Vanessa Mezker (MSS 11) eine Eigenkomposition. Dieses Spektrum an Musikalität einerseits und erzählender Musik andererseits bescherte den zahlreichen Zuhörern ein ebenso ergreifendes wie kurzweiliges Konzerterlebnis. Eine informative Moderation sowie ein Live Stream durch Mitschüler ergänzten einen gelungenen Konzertabend. Begeistert gratulierte Schulleiterin Eva Wenzel-Staudt.