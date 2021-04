Das zweite Spiel der Aufstiegsrunde zur Zweiten Handball-Bundesliga begann mit einer kalten Dusche für Dansenberg. Als Torjäger Jan Claussen nach einem missglückten Abwehrversuch direkt die Rote Karte sah, war noch keine Minute gespielt. Der TuS unterlag am Samstag nach desaströser zweiter Halbzeit beim VfL Pfullingen klar mit 24:34 (11:13). Die Entscheidung fiel bereits zehn Minuten nach der Pause, als die Schwaben auf 20:14 (40.) davonzogen. Näher als bis auf sechs Tore kam die Mannschaft von Trainer Steffen Ecker nicht mehr heran.

Der Ausfall von Jan Claussen konnte zunächst kompensiert werden, weil die Abwehr bis zur Mitte der ersten Halbzeit nur wenig zuließ (4:6/14.). Nach Zeitstrafen gegen Sebastian Bösing und Theo Megalooikonomou begann das Dansenberger Abwehrbollwerk allmählich zu bröckeln. Mit drei Überzahltoren in Folge zogen die Schwaben das Momentum auf ihre Seite und gingen mit 8:7 (22.) in Front.

Die Westpfälzer kamen durch Niklas Schwenzer und Robin Egelhof kurzzeitig zum Ausgleich (8:8/22.), konnten den 5:1-Lauf der Pfullinger zum 13:9 (27.) aber nicht verhindern. Auch weil sie im jetzt stärker werdenden VfL-Torhüter Daniel Schlipphak ein ums andere Mal ihren Meister fanden. Am Ende standen für den Keeper starke 14 Paraden zu Buche. Das Torhüter-Duell ging damit klar an die Mannschaft von Trainer Daniel Brack.

Die Fehler häufen sich

Pfullingen war von jetzt an spielbestimmend und zog nach dem Seitenwechsel von 13:11 auf 20:14 (40.) davon. Bei Dansenberg lief jetzt nicht mehr viel zusammen. Auch die zwischenzeitlichen Torhüterwechsel – Henning Huber und Nico Klein kamen für den glücklosen Kevin Klier – änderten daran nichts. Bis auf den siebenfachen Torschützen Robin Egelhof erreichte bei den Schwarz-Weißen kein Spieler Normalform.

Julius Rose, bis zum vorzeitigen Saisonabbruch mit 16 Toren in drei Spielen bester Schütze seiner Mannschaft, konnte den Ausfall von Claussen nicht kompensieren. Nach seinem Treffer zum 1:1 (2.) hatte der hochtalentierte Rückraumspieler sein Pulver bereits verschossen. Selbst mit einem Rose in Topform wäre es aus Sicht der Gäste jedoch schwer geworden, ins Spiel zurückzukommen, da sich die technischen Fehler wie vermeidbare Ballverluste häuften.

Die Schlüsselszene

Eine Schlüsselszene ereignete sich kurz nach dem Seitenwechsel, als Nils Röller freistehend vergab und Pfullingen im Gegenzug auf 18:14 (38.) erhöhte. Keine zehn Minuten später konnte es aus Sicht der Gäste nur noch darum gehen, die sich jetzt immer deutlicher abzeichnende Niederlage in Grenzen zu halten. Pfullingen lag zu diesem Zeitpunkt mit 25:17 (48.) in Front und machte keinerlei Anstalten, in den Verwaltungsmodus zu schalten. Im Gegenteil: Der VfL nutzte die jetzt immer offensichtlicher zu Tage tretenden Auflösungserscheinungen in der Dansenberger Abwehr gnadenlos aus und baute seinen Vorsprung mit einem 8:1-Lauf zum 34:21 (57.) phasenweise bis auf 13 Tore aus.

„Wir haben viele junge Spieler, denen die Erfahrung in absoluten Spitzenspielen fehlt. Das wurde nach der frühen Roten Karte gegen Claussen deutlich. An dieser Niederlage müssen sie jetzt wachsen. Ohne den gewohnten Rückhalt zwischen den Pfosten ist es uns schwergefallen, unser Spiel durchzuziehen. Warum ab Mitte der zweiten Halbzeit nichts mehr funktioniert hat, müssen wir jetzt ganz genau analysieren. Nur draufzuhauen bringt nichts, auch wenn wir uns der Kritik natürlich stellen müssen“, betonte Ecker.

Glück im Unglück

Da die beiden Parallelspiele in der Gruppe B beide mit einem Remis endeten, hält sich der Flurschaden trotz der deutlichen Abfuhr beim amtierenden Vizemeister der Dritten Handball-Bundesliga Süd in Grenzen. Fakt ist: Die Ecker-Sieben wird sich in allen Bereichen steigern müssen, wenn sie im nächsten Spiel am 1. Mai (19.30 Uhr) gegen Topfavorit Krefeld in eigener Halle bestehen will.

„Man kann in Pfullingen verlieren, aber nicht so. Vielleicht waren wir im Kopf ein Stück weit zu überheblich, das ist auch immer Einstellungssache. Man darf natürlich nicht vergessen, dass wir nach der Roten Karte gegen Claussen eine sehr junge Mannschaft auf dem Feld hatten. Da hätte ich mir von den Schiedsrichtern ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl erwartet“, analysierte Dansenbergs Teammanager Alexander Schmitt.

So spielten sie

TuS Dansenberg: Klier/Huber/Klein (Tor), Egelhof (7), Guden (4/1), Bösing (3), Serwinski (2/1), Schwenzer, Dettinger (je 2), Rose, Röller, Foege, Megalooikonomou (je 1), Holstein, Kiefer

Spielfilm: 4:3 (6.), 5:7 (16.), 8:8 (22.), 13:11 (Hz.), 20:14 (40.), 25:17 (48.), 27:20 (52.), 34:21 (57.), 34:24 (Ende) – Zeitstrafen: 6:6 – Siebenmeter: 3/4 - 2/4 – Beste Spieler: Schlipphak, M. Roth - Egelhof – Schiedsrichter: Cesnik/Konrad.