Der dritte bundesweite Digitaltag findet in diesem Jahr mit deutlich mehr Präsenz-Veranstaltungen und ausgeweitet auf eine ganze „Digitalwoche“ statt. Vom 20. bis zum 26. Juni heißt es in ganz Deutschland: Digitalisierung zum Anfassen erleben. Das dritte Jahr in Folge wartet die „herzlich digitale Stadt“ Kaiserslautern mit einer Bandbreite von Aktionen auf.

Der Aktionstag soll die Digitalisierung mit zahlreichen Formaten erklären und erlebbar machen. Welche Wege führen zu mehr digitaler Teilhabe? Wie nimmt man alle Ziel- und Altersgruppen bedarfsgerecht mit? Initiiert vom Partnerbündnis „Digital für alle“ ist die Intention des Digitaltags, einen Raum für kontroverse Debatten zu schaffen und Berührungsängste bezüglich Digitalthemen abzubauen.

Kaiserslautern präsentiert sich auch in diesem Jahr mit überdurchschnittlich vielen Angeboten: Die offene Digitalisierungsallianz Pfalz bietet neben einem virtuellen Rundgang im engineering 4.0 lab (e4lab) verschiedene Impulsvorträge zu Themen wie Social Media oder Metaverse an. Bei der Firma Insiders Technologies dreht sich am Digitaltag selbst alles um die Scrum-Methode fürs Projekt- und Produkt-Management. Eine ganze Digitalwoche hat die Handwerkskammer Kaiserslautern unter dem Motto „Handwerk digital erleben“ vorbereitet.

Das neu gegründete Open Knowledge Lab Kaiserslautern stellt sich vor

Ob kostenfreie Beratungsangebote, Livestreams oder virtueller Live-Rundgang: Die verschiedenen Themenfelder richten sich neben Berufseinsteigern und Betrieben an alle Interessierten. Ein weiteres Highlight: Anlässlich des Digitaltags findet das erste Treffen des neu gegründeten Open Knowledge Labs Kaiserslautern in den Räumen von Herzlich digital statt. Interessierte, die das Leben in und um Kaiserslautern mit Hilfe von Daten und Anwendungen verbessern möchten, sind herzlich zum Auftakttreffen eingeladen.

Mit Spaß den Nutzen der Digitalisierung aufzuzeigen, das haben sich auch die beiden herzlich digitalen Aktionen auf die Fahne geschrieben: „Zum einen bieten wir einen Open Street Map Workshop an, bei dem man sich ganz niederschwellig mit digitalen Tools auf die Suche nach Barrieren im Stadtbild machen kann“, erklärt Ilona Benz, Geschäftsführerin der KL.digital, Chief Digital Officer der Stadt Kaiserslautern und strategische Gesamtprojektleiterin des Modellprojekts Smart City. „Das Ergebnis hilft, die Stadt inklusiver zu machen.“ Technikbegeisterte Schülerinnen und Schüler sind herzlich eingeladen im Workshop „Sensortechnik in der Smart City“ praxisnah zu tüfteln. Lobend ergänzt Benz: „Ich bin begeistert vom Engagement und der Programmvielfalt“ und empfiehlt, das breite Angebot zu durchstöbern.

Die einzelnen Aktivitäten werden auf www.digitaltag.eu über eine interaktive Aktionslandkarte angezeigt und können nach Themengebiet oder Zielgruppe gefiltert werden. Die Aktionen von Herzlich digital sind auf einer extra Website einsehbar.