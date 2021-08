Wenn Knorpel im Gelenk fehlt, kann dies langfristig zu Arthrose führen. Erst in der 1990er Jahren kamen erste Operationsmethoden auf, den Knorpel zu ersetzen. Immer noch sind dafür jedoch zwei Eingriffe nötig. Die Methode, die der Kaiserslauterer Knie-Chirurg Wolfgang Franz anwendet, behebt den Knorpelschaden sehr effektiv und mit nur einer OP.

„Durch Unfall oder Schicksal können Knorpeldefekte im Gelenk auftreten“, erläutert Wolfgang Franz, Chirurg und Mit-Inhaber der Lutrina-Klinik. Zum Beispiel können bei einem Kreuzbandriss intakte Knorpelstücke herausbrechen. „So ein Knorpeldefekt tritt an einer oder vielleicht zwei Stellen im Gelenk auf, bei Arthrose ist der Knorpelverlust großflächig“, macht er den Unterschied klar. Allerdings: Wird ein Knorpeldefekt nicht behoben, kann daraus Arthrose entstehen. „Und das wollen wir verhindern!“

Die ersten Zellen wurden noch nach Boston geschickt

Ganz früher habe man jedoch gar nichts dagegen machen können, erst in den 1990er Jahren begann die Chirurgie, Behandlungsmethoden zu entwickeln. „Man hat kleine Löcher in den Knochen gemacht – deswegen auch Microfracture genannt –, und aus den Zellen des austretenden Knochenmarks dann Ersatzknorpel gezüchtet“, erläutert der Chirurg. In der Anfangszeit habe man die ersten Zellen damals noch nach Boston schicken müssen; inzwischen sei die Methode etabliert und heute noch sehr gängig. Der Nachteil dieser „Brot-und-Butter-Methode: Man muss das Material rausholen und nach rund vier Wochen in einem zweiten Eingriff wieder einsetzen“.

Deshalb fragten sich die Chirurgen laut Franz irgendwann: Warum nutzen wir nicht die Selbstheilungskräfte des Körpers? „Und so wurde eine Membran, meist tierischen Ursprungs, aufgebracht, um die Zellen zu verleiten, selbst Knorpel zu bilden. Der so entstandene Knorpel wird mit sogenanntem Fibrinkleber aus Spenderblut vermischt.“

Nur körpereigene Materialien werden verwendet

Doch auch diese Methode hat ihre Nachteile: „Zwei nicht-körpereigene Stoffe werden dabei verwendet – deshalb ist die Heilung nicht so gut wie mit Stoffen aus dem eigenen Körper“, macht Franz deutlich. So entstand im Jahr 2019 schließlich die sogenannte Autocart-Methode – zusammengesetzt aus autolog, also körpereigen, und Cart, Knorpel. Franz wendet sie hauptsächlich in der von ihm mitgeführten Lutrina-Klinik im PRE-Park an, aber auch im Westpfalz-Klinikum sowie in der Privat-Klinik Ethianum in Heidelberg, berichtet er.

„Der Knorpel wird aus dem Randbereich gewonnen, und diese Knorpelteilchen werden dann mit Blutbestandteilen angerührt“, oder vielmehr zusammengeschüttelt, veranschaulicht er das Vorgehen. So entstehe ein körpereigener Fibrinkleber. „Das Gelenk wird für etwa 48 Stunden ruhiggestellt, damit der Kleber bindet, und sechs Wochen lang sollte das Gelenk entlastet werden.“ Das heißt jedoch nicht, dass es gar nicht bewegt werden darf, im Gegenteil: „Bewegung fördert die Heilung, deswegen beginnt gleich die Krankengymnastik.“

„Ist das tatsächlich der operierte Patient?“

Für diesen nun nur noch einmaligen Eingriff braucht der Patient lediglich „ein bis zwei Nächte in der Klinik zu bleiben, teils geht es sogar ambulant“, verdeutlicht er die schonende Methode. Oft ist die OP invasiv möglich, maximal sei ein vier bis fünf Zentimeter langer Schnitt nötig. „Das Ergebnis ist ein voll belastbarer Knorpel“, schwärmt der Arzt fast. „Ich habe schon Patienten danach gesehen, bei denen ich mich fragte: Ist das der richtige Patient? Ist das die richtige Seite? Denn man sieht überhaupt keinen Unterschied.“

Wolfgang Franz hat inzwischen komplett auf diese Methode umgestellt, denn „es ist die erste Wahl, warum also die zweite Wahl nehmen?“. Gesetzliche Krankenkassen erstatten die Kosten, und auch für die Ärzte sei die OP kostendeckend, auch wenn der Aufwand etwas größer sei. Und die Patienten, die anhand eines Fragebogens ihr Befinden und ihre Erfahrungen nach der OP beurteilen, geben der Autocart-Methode – die übrigens in Österreich verbreiteter als in Deutschland zu sein scheint –, eine sehr gute Note.