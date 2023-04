Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Heimspiel für die Akteure der TSG Kaiserslautern bei der Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft im Tischtennis der Damen und Herren am Sonntag in Kaiserslautern. Am Ende stand Felix Köhler (TSG Kaiserslautern) ganz oben auf dem Treppchen und sicherte sich fulminant die Teilnahme an der nationalen Meisterschaft. Die wiederum hat Nina Merkel (TSG Kaiserslautern), bei den Damen knapp verpasst.

Mal wieder stand ein 1:1 im Duell um die DM-Quali zwischen der Pfalz und dem Saarland zu Buche. Nur ein Platz je Konkurrenz wurde jeweils ausgespielt. Während bei den Herren Felix Köhler oben auf