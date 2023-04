Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Am Samstag finden auf dem Sportplatz des SV Katzweiler ab 10 Uhr die Kreispokal-Endspiele der Jugend statt. Es sind die letzten Entscheidungen im Fußballkreis Kaiserslautern-Donnersberg in dieser Saison. Bemerkenswert: In vier der fünf Begegnungen ist der Nachwuchs des SV Morlautern vertreten, der VfR Kaiserslautern dagegen scheiterte mit drei Teams im Halbfinale und darf nur zuschauen.

Den Auftakt eines langen Fußballtages bestreiten die E-Jugend-Mannschaften des JFV Leinbach und des SFC Kaiserslautern. Die Jungs von Trainer Axel Roos haben sich mit einem Torverhältnis von 197:25