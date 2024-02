Die internationale Karate-Jugendliga 2024 rekordverdächtig ins Jahr gestartet. Von 22. bis 24. Februar versammelten sich in Fujairah, Vereinigte Arabische Emirate, über 2000 junge Athleten aus 78 Ländern, um sich zu beweisen.

Vom rheinland-pfälzischen Karateverband waren die deutschen Bundeskader Kata-Karatekas Julian Hadizadeh und Sebastian Becker vom Budokan Kaiserslautern mit auf der Matte.

Julian Hadizadeh startete in der U21-Klasse in der mit 43 Teilnehmern starken Gruppe in Runde eins mit einem sicheren Sieg gegen einen Karateka aus der Schweiz. Der Lautrer überstand auch Runde zwei erfolgreich mit einem Sieg gegen seinen Konkurrenten aus Australien.

In Runde drei war dann aber Schluss. Hadizadeh verlor knapp gegen den Ägypter Tolba mit 36,90: 37,5 Punkten. Der Einzug in die Trostrunde blieb ihm durch die Halbfinalniederlage des Ägypters gegen den amtierenden Europameister aus Italien verwehrt. Sebastian Becker (U18) schied nach einer sehr knappen Niederlage mit 36,90:37,20 Punkten direkt in Runde eins aus.

Gestiegenes Niveau

Laut Marcus und Sandra Gutzmer, den mitgereisten Budokan-Heimtrainern, hat das internationale Niveau stark zugenommen. „Diesmal blieben die Medaillen leider aus, aber wenn man bedenkt, dass das Niveau einer Youth League ähnlich wie bei Welt- und Europameisterschaften ist, sind die Ergebnisse nicht allzu schlecht“, so Landestrainer Marcus Gutzmer, der seine Athleten zuhause nun auf die nächsten Turniere, darunter die Hamburg Open, die deutsche Meisterschaft der Leistungsklasse, die Rheinland-Pfalz Open sowie den nächsten Auftritt in der Youth League A, der Karate-Jugendliga, im spanischen Coruña einstellen wird.