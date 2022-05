Am Samstagabend, gegen 22 Uhr, erhielt die Polizei einen Hinweis, dass zwei Jugendliche einen Gullydeckel in der Tannenstraße ausgehoben haben und weiter in Richtung Barbarossastraße gelaufen seien. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Personen verlief laut Polizei erfolglos. Kurze Zeit später ereignete sich, gegen 22.40 Uhr, in der Kantstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 28-jährige Frau aus Kaiserslautern mit ihrem Wagen einen viereckigen Gullydeckel überfuhr, den Unbekannte auf der Fahrbahn abgelegt hatten. Dabei entstand am Fahrzeug Sachschaden von etwa 2500 Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass auch dieser Gullydeckel von den beiden Jugendlichen auf die Fahrbahn gelegt wurde. Von den beiden Heranwachsenden ist lediglich bekannt, dass sie zwischen 15 bis 16 Jahre alt und von schmaler Statur sind. Einer der beiden trug eine kurze Jeanshose sowie ein T-Shirt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter Telefon 0631 369-2150 oder per E-Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen.