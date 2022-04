Eine Jugendosternacht haben die Jugendlichen der Pfarrei Heiliger Wendelinus Ramstein und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ )Region Nordpfalz mit rund 100 Gläubigen in Niedermohr auf die Beine gestellt. In der dunklen Kirche St. Georg sorgte die Jugendband des BDKJ mit schwungvollen Liedern zunächst für österliche Stimmung. Nachdem Diözesanjugendseelsorger Andreas Rudel und Pastoralassistent Dominik Scheck zu den Gläubigen gesprochen hatten, ging es hinaus zum lodernden Osterfeuer, um dort die Osterkerzen zu entzünden und die dunkle Kirche anschließend damit zu erhellen. Den Gottesdienst haben die Jugendlichen komplett selbst gestaltet: Mit einem Projektor wurden Animationen, Gebete und die Texte der Lieder an die Wand projiziert. Auch die Predigt trugen die Jugendlichen vor. Die Fürbitten konnten anonym per Handy auf eine App geschickt und so von allen mitgelesen werden. Nach dem Gottesdienst versammelten sich Jung und Alt rund ums Osterfeuer und feierten mit Hefehasen und Schoko-Ostereiern die Auferstehung Jesu.