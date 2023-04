Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Hindernisse waren fertig, die Strecke befahrbar – dann mussten die Jugendlichen ihren Hindernisparcours abbauen. Auf Anweisung des Forstes. Jetzt hat der TuS Dansenberg den Bikepark unter seine Fittiche genommen und mit Unterstützung des Forstamts dürfen die Jugendlichen wieder loslegen.

Beim Waldspielplatz am Ende der Straße Fahrlücke in Dansenberg entsteht ein Bikepark – nicht mit den Ausmaßen der Einrichtung in Trippstadt vergleichbar, wie die Beteiligten betonen,