Stephan Brohl, Vorsitzender des Vereins Japanischer Garten in Kaiserslautern, ist ausgesprochen zufrieden mit dem Saisonauftakt. Nach einem beschaulichen Start an einem reichlich kalten und regnerischen Samstag mit geschätzt 100 Besuchern auf dem Gelände, ging er von rund 400 am Sonntag aus.

Die Leute hätten gut gelaunt einen Japanischen Garten in einem frühen Blühstadium erlebt und sich dabei ohne die geringsten Probleme an die gebotenen Abstands- und Maskenregeln gehalten. „Die Leute waren richtig froh und akzeptierten die Situation so, wie sie ist“, schilderte Brohl. Auch mit der Voranmeldung habe alles perfekt geklappt, so dass Anrufer problemlos im Zwei-Stunden-Rhythmus über das Gelände hätten verteilt werden können. Besucher von außerhalb, die ebenfalls gekommen waren, hätten bei Bedarf auch etwas länger bleiben können.

Anders als zunächst angekündigt, hätten die Leute doch kein Essen auf dem Gelände verzehren können, schilderte Brohl. Dies habe sie jedoch nicht davon abgehalten, sich am Kiosk etwas zu kaufen und mit nach Hause zu nehmen. Ob der Verzehr auf dem Gelände künftig nicht doch möglich sein kann, will Brohl in dieser Woche noch mit dem Ordnungsamt klären. Sein Fazit über das Eröffnungswochenende ist rundum positiv: „Ein toller Einstieg in die Saison unter diesen Bedingungen.“