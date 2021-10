Jürgen Schäfer aus Frankelbach, langjähriger Verbandsfunktionär und früherer Schiedsrichter , ist neben vier weiteren Preisträgern mit dem Sport-Obelisken des Landes ausgezeichnet worden. Die Ehrung nahm der rheinland-pfälzische Sportminister Roger Lewentz vor.

„So unterschiedlich die heute ausgezeichneten Persönlichkeiten und ihre jeweiligen Disziplinen sind, sie alle eint ihr jahrzehntelanges Engagement und ihr unermüdlicher Einsatz für den Sport und ihre Mitmenschen“, erklärte Lewentz bei einer Feierstunde in Mainz. „Alle Preisträger haben in ihren Vereinen und darüber hinaus viel für unsere Gesellschaft bewegt“, so der Sportminister weiter.

Mit Jürgen Schäfer wurde ein langjähriger und profilierter Funktionär geehrt. Der 69-jährige Frankelbacher engagiert sich seit 50 Jahren in besonderem Maße für den Jugendfußball. Auf Vereins-, Kreis- und Verbandsebene übte er verschiedene Führungsfunktionen aus und gilt bei den Vereinen als anerkannter Fachmann, wenn es um Fragen des Fußballs geht.

Rund um den Platz aktiv

Von 1962 bis 1976 war er aktiver Spieler und Jugendleiter bei seinem Heimatverein SV Mehlbach. Beisitzer im Kreisjugendausschuss war er von 1972 bis 1978. Aber auch die Schiedsrichterei hatte es ihm angetan: Zwischen 1974 und 1985 war er als Schiedsrichter in der Oberliga und Linienrichter in den höchsten deutschen Spielklassen im Einsatz. Parallel dazu übernahm er 1979 das Amt des Kreisjugendwartes im Kreis Kaiserslautern, das er bis 1990 innehatte.

Zudem fungierte er als Bezirksjugendwart Westpfalz von 1988 bis 2004 und von 2004 bis 2012 als Vorstandsmitglied im Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV). Seit 2004 ist Jürgen Schäfer Vorsitzender des Verbandsjugendausschuss im SWFV und seit 2012 Präsidiumsmitglied im SWFV. Neben Ehrungen des Sportbundes Pfalz, des Fußball-Regionalverbandes Südwest und des SWFV wurde der frühere Postbeamte, der heute neben seiner Funktionärstätigkeit gerne Zeit mit seinen Enkelkindern verbringt, auch vom Deutschen Fußball-Bund für sein Engagement ausgezeichnet.

Einer von fünf

Seit 1996 werden mit dem Sport-Obelisken sowohl herausragende Leistungen von Sportlerinnen und Sportlern mit Vorbildfunktion gewürdigt, als auch das Engagement von Menschen, die sich über viele Jahre ehrenamtlich in besonderem Maße für den Sport in Rheinland-Pfalz eingesetzt haben. Der Sport-Obelisk wird pro Jahr an fünf Preisträgerinnen und Preisträger vergeben. Mit Schäfer wurden Otmar Passiwan (Konz), Jürgen Blaschke (Mainz), Rudi Einholz (Haßloch) und Otmar Balles (Illerich) ausgezeichnet.