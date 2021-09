#offengeht – so lautet das Motto der Interkulturellen Woche in Kaiserslautern. Unter dem Hashtag will die Veranstaltungsreihe auf die Themen und Perspektiven der Vielfaltsgesellschaft aufmerksam machen. Zahlreiche Organisationen und Akteure bieten in Kaiserslautern vom 25. September bis zum 3. Oktober die Möglichkeit, sich mit den Themen des interkulturellen Lebens auseinanderzusetzen und sich zu informieren.

Das vom Netzwerk Migration und Integration Stadt und Landkreis Kaiserslautern präsentierte Programm beginnt laut den Veranstaltern „eigentlich schon ab dem 23. September“. Ab dann wird an den Fenstern und im Foyer des Pfalztheaters die Ausstellung zum Sichtbarmachen von Rassismuserfahrungen „Was ihr nicht seht“ von Dominik Lucha zu sehen sein. In der Sammlung von Aussagen und Zitaten macht Lucha eindrücklich sichtbar, was oft ungesehen bleibt: Alltagsrassismus, den Schwarze Menschen und People of Color in Deutschland erleben müssen. Der in den vergangenen Jahren beliebte Markt der Begegnung findet nicht statt: Der übliche offizielle Auftakt am 25. September musste kurzfristig aus Gründen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Am Sonntag, 26. September, zaubern Mitglieder des Beirats für Migration und Integration „Märchen aus 1001 Land“ mit Kreide auf den Stiftsplatz. In der Zeit von 11 bis 13.30 Uhr wird bei Regenverbot der Platz märchenhaft bunt.

Verbraucherberatung und Schatzsuche

Am Mittwoch, 29. September, bietet die Verbraucherzentrale Kaiserslautern in der Zeit von 10 bis 17 Uhr in ihrer Dienststelle in der Fackelstraße 22 kostenlose Beratungen an. Die Kurzberatungen können Themen des Verbraucher- und Telekommunikationsrechts, sowie für den Bereich Energiekosten umfassen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Der Internationale Bund Südwest gGmbH gibt Schatzsuchern am 29. September Gelegenheit, sich auf eine spannende Schnitzeljagd zu begeben, bei der Rätsel zu lösen und verschiedene Aufgaben zu erfüllen sind. Nebenbei können dabei verschiedene Orte Kaiserslauterns kennengelernt werden. Wer teilnehmen möchte, benötigt ein Smartphone, gutes Schuhwerk, ausreichend Trinken und einen Stift. Los geht es ab 14.30 Uhr in der Kohlenhofstraße 10.

Ebenfalls am 29. September lädt die Atlantische Akademie zu einem Online-Vortrag ein. „#Blacklivesmatter: Rassismus und Polizeigewalt in den USA“ mit Luvena Kopp verspricht von 18 bis 19.30 Uhr interessante Einblicke. Anmeldung: www.atlantische-akademie.de.

Seminar und Sport

Ein Seminar zum Thema „Demokratie, Konflikte und gesellschaftliche Vielfalt“ wird am Donnerstag, 30. September, angeboten. In dem ganztägigen Seminar in Kooperation mit dem Adolf-Bender-Zentrum bekommen die Teilnehmer neue Zugänge zum eigenen Demokratieverständnis. Auch werden die Fähigkeit der Selbstreflexion und des Perspektivwechsels geschult sowie die eigene Konfliktfähigkeit gesteigert. Anmeldung: integration@kaiserslautern.de.

Unter dem Motto „Offenheit und Wertschätzung“ lädt das Forum für interreligiösen Dialog zum gemeinsamen Friedensgebet ein. Mitglieder der christlichen, jüdischen, islamischen und der Bahá’i-Gemeinde laden für 30. September, 17 Uhr, in das Edith-Stein Haus, Engelsgasse 1, ein. Im Anschluss besteht bei einem kleinen Umtrunk die Gelegenheit zum interkulturellen Austausch. Anmeldung: ruhi@rafat.net.

Sportlich geht es am Samstag, 2. Oktober, weiter, wenn beim 3. Lautrer Jakkolo-Turnier das DRK zum Spiel mit den Scheiben einlädt. In der Zeit von 10 bis 15.30 Uhr können die bis zu zwölf Spieler ihr Geschick am Guimaraes-Platz 5 untereinander messen und Spaß haben. Anmeldung: e.ploch@kv-kls.drk.de.

Bücher zum Thema und Weltladen

In dem Interkulturellen Café der Vielfalter in der Pirmasenser Straße 20a gibt es an beiden Wochenenden der interkulturellen Woche eine interaktive Installation/Performance des Künstlers Hamdy Reda zu erleben. Unter dem Motto „Ego im Spiegel des Anderen“ kann man an den Wochenenden 25./26. September und 2./3. Oktober die Kunstaktion sehen und selbst Teil dieser Erfahrung werden.

In der ganzen Veranstaltungswoche präsentiert die Buchhandlung Thalia in der Kerststraße 9-15 Buchtitel zu den Themen der interkulturellen Woche. Den Büchertisch findet man im 1. Obergeschoss. Ebenfalls über den ganzen Zeitraum der Interkulturellen Woche lädt der Weltladen Kaiserslautern in der Steinstraße 23 während seiner Öffnungszeiten zu einem „Schaufenster zum Mitgestalten“ ein. „Partnerschaft Dritte Welt“ möchte zu dem Thema „Zukunft fair gestalten“ und „Menschenwürdige Arbeit“ sensibilisieren.

Alle Infos und Veranstaltungen sind im Internet zu finden: www.kaiserslautern.de/ikw.