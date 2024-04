Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Spektakulär beendete Patrick Vespaziani seinen vierten Käfigkampf. Vor 7000 Zuschauern in der ausverkauften Süwag Energie Arena in Frankfurt schickte „Il Gladiatore“ seinen Gegner bereits in der ersten Runde auf die Bretter. Mit einem harten Schlag, der den Kampf sofort beendete.

Wie ein klassischer Boxer schlug der Kaiserslauterer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer seinen Gegner k. o. Zuerst traf er ihn hart mit der rechten Faust im Gesicht. Und dann folgte ein krachender