Nach sechs sieglosen Spielen hat der TuS Hohenecken in der Verbandsliga wieder voll gepunktet. Bei der TuS Marienborn setzte er sich mit 3:0 (2:0) durch. Ein Sieg, der für den Tabellenletzten allerdings zu spät kommt.

Natürlich tat dieser Erfolg beim Ligasiebten den gebeutelten Hoheneckern gut. Doch den Abstieg in die Landesliga kann der TuS dadurch nicht verhindern. Der ist besiegelt. Auch wenn das Team von Trainer Benny Hassenfratz die restlichen beiden Ligaspiele gewinnen sollte.

Bedeutungslos war der Sieg aber nicht. Gelang den Hoheneckern doch die Revanche für die unglückliche 0:1-Niederlage, die sie in der Vorrunde im Duell mit Marienborn kassiert hatten. Ein Gegner, mit dem die Hohenecker sich in der Vergangenheit stets schwertaten. „Die Jungs haben sich voll reingehangen“, sagte Hassenfratz nach dem sechsten Sieg seines Teams in dieser Runde.

16. Saisontor von Enrico Wolf

Zu den Torschützen zählte beim TuS auch diesmal wieder Enrico Wolf. Der Stürmer, der in der Schlussphase der Saison Torjägerqualitäten entwickelte, brachte den TuS in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Zuerst ließ Wolf einen Verteidiger aussteigen, umspielte dann auch noch den Keeper und schob den Ball ins Tor. Es war bereits sein 16. Treffer, der ihn in der Torschützenliste der Verbandsliga auf Platz vier vorrücken ließ. „Er spielt eine Riesensaison“, lobte Hassenfratz den vor Selbstbewusstsein strotzenden Angreifer.

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit baute Leon Krüger die Führung aus. Ein Treffer der Marke „Tor des Monats“. Der Mittelfeldspieler des TuS sah, dass der gegnerische Keeper weit vor seinem Tor stand. Worauf er den Ball kurzerhand vom Mittelkreis aus in Richtung Marienborner Tor schoss und mit diesem sehenswerten Fernschuss Erfolg hatte - 2:0 für Hohenecken (45.).

Ian Douglas Müller setzt den Schlusspunkt

Nach der Pause machte das Heimteam zwar eine Menge Druck, vermochte die gut stehende Hohenecker Abwehr aber nicht zu knacken. Den Schlusspunkt in dieser vom TuS stark geführten Partie setzte Ian Douglas Müller. Der Innenverteidiger mutierte in der ersten Minute der Nachspielzeit zum Angreifer, stürmte allein auf das gegnerische Tor zu und traf zum 3:0-Endstand.