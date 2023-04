Mit eisernem Willen hat Sascha Ahrens seine erste große sportliche Herausforderung im Jahr 2023 gemeistert. Der Ausdauer- und Fitnesssportler lief am Samstag in Ubstadt-Weiher seinen ersten Ultramarathon über 100 Kilometer und erreichte nach 9:43:29 Stunden das Ziel.

Der 37-Jährige, der früher für den TuS Hohenecken in der Verbandsliga am Ball war und nach dem Ende seiner Fußballerlaufbahn den Fitnesssport Hyrox für sich entdeckte, zählte zu den 140 Läufern, die bei der zweiten Auflage des von der LSG Weiher veranstalteten Ultramarathons an den Start gingen. Und am Ende gehörte Ahrens zu den 99 Ultraläufern, die das Ziel erreichten. Er sei ja eigentlich „nur Hobbyläufer“, sagte Ahrens, der in Sembach wohnt, nach seinem Debüt über die 100 und zeigte sich zu Recht stolz auf seine Leistung. Da es bei dem offenen Lauf rund um den Hardtsee in Weiher auch eine Zusatzwertung gab, belegte Ahrens in seiner Altersklasse den achten Platz bei der deutschen Ultramarathonmeisterschaft über 100 Kilometer.

Dass er das Rennen beendete und dabei auch die von ihm anvisierte Zeit „unter zehn Stunden“ schaffte, verdankte Sascha Ahrens seiner Ausdauer und Willenskraft. Dabei musste er bei diesem strapaziösen Ultralauf einige schwierige Situationen überstehen. „Auf den ersten 25 Kilometern hatte ich keine Probleme. Doch dann fing es an zu regnen, und ich hatte meinen ersten Tiefpunkt“, erzählt Ahrens, der aber durchhielt, wieder in Schwung kam, und für den dann alles bis Kilometer 75 „planmäßig lief“. Auf dem letzten Viertel der Strecke setzten ihm dann aber Wadenkrämpfe und Magenprobleme zu. An Aufgeben dachte er aber auch da nicht. „Ich muss ankommen.“ Mit diesem Satz habe er sich motiviert und schließlich auch das Ziel erreicht.

Schon am 15. April stellt sich Sascha Ahrens der nächsten Herausforderung. Da will er sich zusammen mit Lukasz Dreger in Köln für die Hyrox-Weltmeisterschaften in Manchester qualifizieren.