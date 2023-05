Mit einem Innovationszuschuss in Höhe von rund 2,9 Millionen Euro unterstützt das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium die CLTECH GmbH & Co. KG bei der Umsetzung von Prozessinnovationen am Produktionsstandort Kaiserslautern. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt hat jetzt den Zuwendungsbescheid dafür übergeben.

„Mittelständische Unternehmen wie die CLTECH sichern Arbeitsplätze und stärken die Wirtschaft in der Region. CLTECH investiert in einer herausfordernden Phase in ein innovatives Verfahren, um wettbewerbsfähig zu bleiben“, sagte Ministerin Schmitt bei der Bescheidübergabe.

Das Unternehmen ist im Bereich Hightech-Holzbau spezialisiert und produziert anspruchsvolle Holzelemente. Wir machen etwas, das es nur sehr selten gibt. Selbst als Holzbauer hat man in den allermeisten Fällen solche Dinge noch nie vorher gemacht“, sagte Geschäftsführer Jürgen Gottschall. „Unser Antrieb ist es, die Zukunft des Holzbaus aktiv mitzugestalten und zu erneuern.“

Mit der Förderung soll der Digitalisierungsprozess im Unternehmen weiterentwickelt werden. Das Unternehmen plant, die erstmalige Herstellung von Hybridsperrholzplatten aus unterschiedlichen Materialien sowie eine neue Produktionslinie zur Herstellung von Brettsperrholz zu errichten und zu betreiben. Dies soll ohne Materialverlust möglich werden.

Insgesamt investiert das Unternehmen 27,825 Millionen Euro am Standort Kaiserslautern. Der Zuschuss in Höhe von rund 2,9 Millionen Euro stammt aus Mitteln des Förderprogramms „Umsetzung betrieblicher Innovationen“ (IBI) des Wirtschaftsministeriums. Das IBI-Programm fördert innovative Produkte und Dienstleistungen, die neu am Markt platziert werden, sowie Innovationen im Produktionsprozess.