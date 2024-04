Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Januar ist Hendrick Zuck zum Zuschauen verdammt, fällt mit einem Kreuzbandriss aus. An ein Comeback glaubt er fest, nur wann das sein wird, das steht noch nicht fest. Der Vertrag beim FCK läuft im Sommer aus. Der gebürtige Saarländer hofft aufs Pokal-Finale und dass er seine Rückkehr im FCK-Dress feiern kann.

10,8 Kilometer sind’s vom Eigenheim in Kleinblittersdorf bis in den Saarbrücker Ludwigspark. In 16 Minuten dürfte FCK-Profi Hendrick Zuck – Status Rekonvaleszent –