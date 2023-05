Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während es in der Innenstadt am Samstag schön-schaurig für die Kinder zuging , lockte das Gartenschaugelände am Sonntag mit Halloween-Spektakel. Und zog bei bestem Wetter Mengen an Menschen an. Vor allem die Kinder hatten ihren Spaß, das Gedränge freute nicht alle Erwachsenen.

Auf dem Gruselparcours läuft ein älterer Mann. Eine Axt steckt ihm im Schädel. Tut das nicht weh? „Nein!“, antwortet Siegfried Maurer aus Kaiserslautern-Dansenberg