Ein Wahnsinnsergebnis: 11.111,11 Euro haben Schülerinnen und Schüler der Grundschule Theodor Heuss bei einer Spendenwanderung zugunsten der Ukraine erzielt. „Mit dem Ergebnis haben wir nicht gerechnet“, so Anna Lecke, die Schulleiterin. Wie es dazu kam? Nach den Winterferien, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen war, hätten sich die Kinder mit Fragen zum Krieg an ihre Lehrerinnen gewandt. „Was hat der Krieg mit uns zu tun? Kommt es zu einem Dritten Weltkrieg, gar zu einem Atomkrieg? Fragen und Ängste, auf die Kinder Antworten erwartet haben.“

Mit dem Kollegium habe man überlegt, wie den Kindern Antworten auf ihre Fragen gegeben werden könnten, so die Schulleiterin. Dabei zurate gezogen wurden Hilfestellungen des Pädagogischen Landesinstituts und des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums. „Didaktische Reduktion ist unser täglich Brot.“ Kommuniziert worden seien die Fragestellungen der Kinder auch mit Eltern und Gremien der Schule. Nur wenige Kinder hätten sich nicht für den Krieg interessiert.

Hoffnung vermitteln

„Wir haben auf Aktivitäten gesetzt, die den Kindern Hoffnung vermitteln, die sie ein wenig Optimismus in einer sehr ernsten Situation verspüren lassen.“ Entschlossen hat sich das Kollegium zu einer aktiven Phase. Die Kinder sollten sich aktiv mit der Situation auseinandersetzen. „Mutmachsachen“ wurden angegangen. Beispielsweise wurden Friedenstauben gebastelt und mit ihnen die Klassensäle dekoriert. Parallel dazu kam die Idee, eine Spendenwanderung durchzuführen. Mit dem Einverständnis der Eltern und der Unterstützung des Kollegiums machten sich die Kinder der zweiten, dritten und vierten Klassen im März ins Eselsmühltal auf, wanderten sechs Kilometer und baten ihre Familien um Spenden. „Eine tolle Atmosphäre“, erinnert die Schulleiterin an Spiele, Picknick und ein vom Förderverein spendiertes Eis.

Überwiesen hat Anna Lecke einen Betrag, der auf 1.1292,20 Euro aufgestockt wurde, an Unicef, um Kindern in größter Not zu helfen. Zwischenzeitlich haben die ersten Flüchtlingskinder aus der Ukraine in Klassen der Theodor Heuss Schule ihren Platz gefunden. Vier Kinder sind es bis jetzt, die seit zwei Wochen dem Unterricht mit Hilfe von Google-Übersetzern und Sprachkenntnissen ihrer Mitschüler russischer oder ukrainischer Herkunft folgen.