Die Spitze der Fraktion ist unangefochten bei den Grünen in der Stadt. Doch schon ab Platz drei wurde am Samstag um die Plätze für die Wahl in den Stadtrat – teils hart – gekämpft. Während das Fraktionsvorsitzenden-Duo Lea Siegfried und Tobias Wiesemann unwidersprochen war, setzte sich Ratsmitglied Simon Sander erst im vierten Anlauf gegen die Konkurrenz durch.

Dass die Grünen Basisdemokratie ernst nehmen und Dinge gründlich machen, ist bekannt. Bei der Aufstellung der Liste für die Stadtratswahl am 9. Juni bewiesen sie dies wieder.