Etwa zwölf Prozent der Adressen in Kaiserslautern haben bereits Glasfaseranschlüsse. Die Deutsche Glasfaser will ihr Netz nun an vielen Stellen ausbauen. Daniel Schleicher, Gigabitkoordinator der Stadt, erklärt, ob ein Anschluss auch eine Option für ältere Menschen ist und wie lange es dauern wird, bis darüber gesurft werden kann.

Wie weit ist der Glasfaserausbau in Kaiserslautern?

In der Stadt sind etwa zwölf Prozent aller Adressen (circa 2705) mit Glasfaser erschlossen, weiß Gigabit-Koordinator Daniel Schleicher, Mitarbeiter im Referat Tiefbau. Etwa 85 Prozent der Adressen (circa 19.250 Adressen) sind mit gigabitfähigen Anschlüssen versorgt.