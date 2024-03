Jugendliche können sich bei der dritten „Kultn8“ (sprich: Kultnacht) auf legale Glücksspiele wie Poker oder Blackjack freuen, bei Theater-Workshops ihr schauspielerisches Talent entdecken oder sich künstlerisch ausprobieren. An neun Orten wird am Freitag, 5. April, Programm geboten. Der Eintritt ist frei.

Hauptzielgruppe der Kulturnacht am Freitag, 5. April, sind Zwölf- bis 18-Jährige. In Museen, Bibliotheken und anderen Kultureinrichtungen gibt es ab 18 Uhr bis Mitternacht Veranstaltungen in Form von Workshops, Mitmachkursen und Spielen.

Das Kaiserslauterer Jugendparlament veranstaltet im Jugendzentrum in der Steinstraße ab 18 Uhr das Café der Kulturen. Interessierte können internationale Gerichte probieren sowie jeweils um 18 Uhr und 21 Uhr an einem Pub-Quiz teilnehmen und dabei Preise gewinnen.

Workout-Workshop und Tipp-Kick-Turnier

Das Theodor-Zink-Museum beteiligt sich an der Kulturnacht mit dem Thema „Springbreak Sunset“. Von 19 bis 22 Uhr findet in und um den Garten des Museums der Workout-Workshop „Ottmar Walter 100“ statt. Er steht im Zeichen des ehemaligen Fußballers Ottmar Walter, dem jüngeren Bruder Fritz Walters. Des Weiteren findet im Wadgasserhof von 20 bis 22 Uhr ein Tipp-Kick-Turnier statt. Bei schlechtem Wetter wird es ins Stadtmuseum umziehen.

Die Besucher der „Kultn8“ können von 18 bis 22 Uhr in der Stadtbibliothek verschiedene legale Glücksspiele ausprobieren, teilt die Stadt mit. Angeboten werden unter anderem Blackjack, Poker und Skat.

Zeitgleich können die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie am St.-Martins-Platz 3 lernen, mit Tablets eigene Soundtracks zu erstellen.

Von 19 bis 22 Uhr können die Jugendlichen bei der Volkshochschule Baumwolltaschen designen. Der Workshop mit der Jugendkunstschule in der Kanalstraße 3 steht unter dem Thema „Schick und eigen“.

Einblicke ins Theater

Das Pfalztheater bietet mit „Backstage – Einblicke ins Theater“ Interessierten von 19.30 Uhr bis 22.15 Uhr an, einen Blick hinter die Kulissen des Theaters zu werfen. Begonnen wird mit einem offenen Tanztraining von 19.30 bis 20.15 Uhr, gefolgt von einem Maskenworkshop zum Thema Wunden ab 20.30 Uhr. Den Abschluss macht ein Workshop von 21.30 Uhr bis 22.15 Uhr, in dem Bühnenkämpfe geprobt werden können.

Videospielliebhaber können von 18 bis 22 Uhr mehrere Angebote in der Pfalzbibliothek in der Bismarckstraße 17 ausprobieren. Neben „Mario Kart 8 Deluxe“, „Fifa Football“ und mehreren Playstation-Move-Spielen gibt es auch die Möglichkeit mit „Mario Kart Live: Home Circuit“ auf einer eigens gestalteten Rennstrecke Rennautos durch die Bibliothek zu steuern.

Die Fruchthalle eröffnet um 18.30 Uhr mit einer Vernissage die Mitmach-Ausstellung „Demokratie – Die provisorische Regierung der Pfalz von 1849“. Bis 22 Uhr können Jugendliche dort Fotos von sich zusammen mit Miniaturfiguren schießen lassen. Die Fotos können im Jugendzentrum in der Steinstraße ausgedruckt werden.

Eigener Siebdruck

Die Pfalzgalerie bietet von 18.30 Uhr bis 22 Uhr zu jeder vollen Stunde interaktive Führungen durch das Museum an. Gleichzeitig ermöglicht der Künstler Daniel Knerr zwischen 18.30 und 21.30 Uhr den Besuchern, einen eigenen Siebdruck zu gestalten. Ab 22.30 Uhr legt im Foyer der Pfalzgalerie DJ Lovesense auf.

Die Kulturnacht geht auf die Jugendkulturmeile, einen Zusammenschluss mehrerer Einrichtungen, zurück. Nähere Informationen zur dritten Kulturnacht für Jugendliche gibt es online unter www.jugendkulturmeile-kaiserslautern.de.