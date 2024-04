Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gitarrist Piotr Pakhomkin ist ein leidenschaftlicher Musiker, der sein Instrument, die klassische Gitarre, allerdings erst spät, mit 16 Jahren, entdeckt hat. Er ist in großen Konzerthäusern in Europa, Kanada, den USA und Lateinamerika aufgetreten, sogar in der Carnegie Hall in New York.

Seit 2020 lebt er mit seiner Familie in der Westpfalz, wo er immer wieder in Konzerten auftritt, wie zuletzt mit dem Westpfälzischen Sinfonieorchester in der Fritz Wunderlich Halle, aber auch unterrichtet