Der TuS Dansenberg ist am Sonntag mit einem Kantersieg in die Pokalrunde gestartet. Die Mannschaft von Trainer Marco Sliwa setzte sich beim VfL Gummersbach II nach starker zweiter Halbzeit mit 39:26 (16:14) souverän durch und siegte auch in der Höhe verdient.

Mit Tobias Kurz (18) und Ben Kölsch (17) standen zwei Nachwuchsspieler im Kader, die im bisherigen Saisonverlauf hauptsächlich in der Oberligamannschaft der Schwarz-Weißen zum Einsatz kamen.