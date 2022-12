Das Oratorium „Messiah“ ist eines der berühmtesten Werke von Georg Friedrich Händel. Das englischsprachige Werk wird in der Gelöbniskirche Maria Schutz in Kaiserslautern mit 60 Sängern, einem Barockorchester und Solisten der Hochschule für Musik Saar unter Leitung von Yeonju Lee und Hyunju Kwon am Freitag, 16. Dezember, 20 Uhr, aufgeführt. Als künstlerische Leiterinnen wirken Yeonju Lee und Hyunju Kwon mit. Beide Dirigentinnen sind dabei, ihr Konzertexamen im Hauptfach Chorleitung zu erlangen. Das Konzert stellt einen Teil ihrer Abschlussprüfung dar. Die in Südkorea geborene Dirigentin Hyunju Kwon hat den ersten Preis beim Deutschen Chordirigentenpreis 2022 gewonnen.

Die christliche Glaubenslehre ist in der englischsprachigen Zusammenstellung der Bibeltexte durch Charles Jennens Thema der Komposition. Schon zu Händels Zeiten sei es in Dublin, dem Ort der Uraufführung 1742, üblich geworden, das Werk in der Adventszeit im Konzertbetrieb aufzuführen, so die Ankündigung.

Im Zuge der Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen der Saarbrücker Musikhochschule gastiert das Ensemble in Kaiserslautern. Der Eintritt ist frei.