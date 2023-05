Welche Gefahren, neben den Chancen, in der digitalen Welt lauern, war Thema eines Workshop von Melanie Abel, Jugendsozialarbeiterin der Stadt, Martin Wilke von KL.digital und dem Fotokünstler Thomas Brenner an vier Lauterer Schulen.

Welche Rollenbilder entstehen bei Jugendlichen durch den Einfluss von Influencern? Welche Gefahren lauern in der digitalen Welt? Von Cybergrooming, Sexting, dem Recht am eigenen Bild über gefährliche Challenges bis hin zur kritischen Auseinandersetzung mit der Welt der Influencer ging es bei dem Workshop.

Nach einer Diskussion wurde in den Klassen untersucht, welche Bilder im Netz wichtig sind und wer als cool gilt. Diese Bilder trugen die Schülerinnen und Schüler zusammen – um dann zu fragen: Was passiert, wenn all diese Bilder aus dem Netz versammelt vor einem liegen? Wirken sie dann noch? Und wie sähe ein großes Bild, eine Collage daraus aus?

Mit viel Spaß und Interesse arbeiteten die Schüler mit Melanie Abel, Martin Wilke und Thomas Brenner die Aspekte heraus und ließen sich neugierig auf den künstlerischen Umgang mit den Bildern des Netzes ein. Das Burggymnasium, die BBS I und BBS II sowie das Heinrich-Heine-Gymnasium nahmen das Angebot wahr, das von den drei Akteuren, dem Referat Jugend und Sport sowie dem Bildungsbüro konzipiert worden war. Finanziell ermöglicht wurde die Workshop-Reihe durch das Landesprogramm „Aufholen nach Corona“.