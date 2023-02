Welch ein Mammutprogramm: Akteure aus der Pfalz, Rheinland und Saarland haben kräftig mitgeholfen, gemeinsam mit lokalen Größen die Fruchthalle fünf Stunden lang beben zu lassen. Bei der Galasitzung der Stadtgarde gab’s am Samstag all das zu hören, zu sehen und zu erleben, was Fastnacht ausmacht.

Stimmgewaltige Stimmungsgaranten: die Humba Buwe, musikalische Botschafter der Stadtgarde. Foto: Christian Hamm Der Stolz der Lauterer Stadtgarde: die drei Tanzmariechen (von links) Sara Marioneck, Aileen Diller und Julia Marioneck. Foto: Christian Hamm Gardetanz in Vollendung: Die Riesenformation von „TanzKult Trier“ erntete einen Beifallsorkan. Foto: Christian Hamm Auch auf der närrischen Bühne ein Ass: Gerd Kannegieser lieferte (mal wieder) die beste Solonummer. Dabei setzt er nur der freundschaftlichen Bande zur Stadtgarde wegen die Narrenkappe auf. Im März geht’s „normal“ auf der Kabarettbühne weiter. Neun Auftritte stehen für Kannegieser gleich nach Fastnacht an. Foto: Christian Hamm Bei der Stadtgarde stets höchst willkommen: die Freunde vom Lauterer Karneval-Club Rot-Weiß. Die wiederum hatten ihre Rot-Weißen Funken mitgebracht. Foto: Christian Hamm Der selbsternannte Supertrottel aus dem Annweilerer Bockstall war ebenfalls zu Gast: Karl-Heinz Göttel fand wie gewohnt gewichtig-witzige Worte. Foto: Christian Hamm Die Stadtgarde feiert: Gardisten und Marketenderinnen im Freudentaumel. Foto: Christian Hamm Weithin bekannter Fastnachter: Auch Thomas Heinz gab sich in der Fruchthalle die Ehre. Foto: Christian Hamm Der ganze Stolz der Herschberger Narren: die Tanzabteilung. Neben der Funkengarde war auch das Mariechen-Quintett aus Herschberg dabei. Die Trainerinnen Denise James, Celine Menge und Betreuerin Kirsten Wagner leisten dort Großes. Foto: Christian Hamm Auch Tollitäten waren in der Fruchthalle zu Gast. Foto: Christian Hamm Bei der Gala bestens gelaunt: Stadtgarde-Kommaneur Lothar Borkowski. Foto: Christian Hamm Nachahmen nur bedingt empfohlen: Ein solches Bild zaubern nur ganz wenige auf die Bühne. Tanzkult Trier schafft es. Foto: Christian Hamm Foto 1 von 12

Eindrücke der Sitzung am Samstagabend.