Wie die Instrumente in den Konzerthäusern, so blieben auch die Pfeifen der Schiedsrichter in den letzten Wochen stumm. Mit Einführung des Hygienekonzepts des Südwestdeutschen Fußballverbandes können nun aber auch die Unparteiischen ihre Pfeife wieder in die Hand nehmen. Ein Treffen samt Prüfung war der Aufgalopp für die kommende Spielzeit.

Das letzte Treffen der Fußball-Schiedsrichter war nun schon vier Monate her. Am 2. März, kurz bevor die Corona-Pandemie so richtig ins Rollen kam, trafen sich die Referees ein letztes Mal und mussten kurz darauf ihre Pfeife vorerst einmotten. Außer einer Videokonferenz, an der laut Dirk Leibfried, Obmann des Schiedsrichterausschusses im Kreis Kaiserslautern-Donnersberg, erstaunlicherweise 50 Teilnehmer zu verzeichnen waren, lief bisweilen nicht viel bei den Referees. „Ich dachte damals nicht, dass so viele bei der Videokonferenz dabei sind. Das Interesse war sehr groß“, freut sich Leibfried.

In Rockenhausen trafen sich die Schiedsrichter nun Mitte Juli erstmals wieder, verbunden mit einer Leistungsprüfung. „Die Organisation war schwieriger als sonst. Es gab viele offene Fragen. Macht es überhaupt Sinn, eine Prüfung zu machen?“, fragte sich Leibfried im Hinblick auf die Präsenzveranstaltung. Dieses erste Präsenztreffen, das fünf Stunden dauerte, wurde gleich verbunden mit einer Prüfung, die jeder Schiedsrichter der A-Klasse und Bezirksliga absolvieren musste. Wichtig sei es ihm gewesen, so Leibfried, dass sein Team an diesem Tag erscheine.

Zehn Stadionrunden

Für die Bezirksliga waren die Prüfungen strikt vorgegeben. Bei der Laufprüfung mussten zehn Stadionrunden absolviert werden, abwechselnd 150 Meter in 35 Sekunden und 50 Meter in 40 Sekunden. Hinzu kam ein Regeltest, bei dem man mindestens 25 von 30 Punkten erreichen musste. Für die Schiedsrichter der A-Klasse sah es dann ein wenig anders aus. Ein zwölfminütiger Lauftest musste absolviert werden.

„Mir geht es darum, dass die Schiedsrichter die zwölf Minuten halbwegs gut absolvieren“, sagt Leibfried, dem ein gewisser Ermessensspielraum zusteht. „Alte Kollegen, die Erfahrung haben, kommen auch mit ein paar Runden weniger durch. Ein junger Schiedsrichter kann sich aber nicht mit 1500 Metern durchmogeln“, stellt Leibfried fest, für den es diesmal eine ganz besondere Veranstaltung war. Deshalb legte er großen Wert darauf, dass sich ein großer Kreis der Schiedsrichter traf. „Es war mir wichtig, dass die Schiedsrichter Präsenz zeigen“, freut er sich, dass 63 Unparteiische anwesend waren und 48 auch an der Prüfung teilnahmen. Davon stellten sich 31 der Prüfung für die Bezirksliga, 17 nahmen an dem Test für die A-Klasse teil. Neben der Fitnessprüfung kam auch bei der A-Klasse noch ein Regelkundetest hinzu. 15 Fragen mussten dabei beantwortet werden, für die jeweils zwei Punkte zu vergeben waren. Wie auch in der Bezirksliga mussten hier 25 von 30 Punkten eingefahren werden. „Die Regeln müssen sitzen. Wir können niemand auf den Sportplatz schicken, der nicht regelsicher ist“, stellt Leibfried ohne Umschweife fest. Am 7. August gibt es eine zweite Veranstaltung, bei der auch diejenigen noch mal ran dürfen, die entweder die Lauf- oder Regelprüfung nicht bestanden haben.