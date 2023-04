Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Dorf hatte sich die Idee von einer Fusion des Radfahrvereins (RV) Schopp längst herumgesprochen. Es gab einige, die keinen anderen Ausweg mehr sahen. Ein Sportverein ohne Nachwuchs, ein Sportverein, dessen einstiges Juwel, die Radrennbahn, den Glanz verloren hat – welche Zukunft hat er noch?

Hilft da manchmal nicht eine Konzentration von Kräften, um in durchaus schwierigen Zeiten den Menschen den Zugang zum verbindenden Vereinsleben offen zu halten? In einer digitalen Welt, in der jeder