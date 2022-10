Es gibt Orte, die selbst eingefleischte Westpfälzer nicht unbedingt kennen. So etwa das schöne Godelhausen im Glantal. Der Ortsteil von Theisbergstegen, auf dessen Gebiet schon in der Jungsteinzeit Mädels und Buben im Fellleibchen herumgerannt sind, beherbergt etwas, das nicht nur im Landkreis Kusel selten geworden ist: ein Gasthaus mit Kleinkunstbühne.

Diese nennt sich Live-Bühne und ist in der Hauptstraße 27 zu finden. In dem kleinen Saal finden regelmäßig Konzerte verschiedenster Bands statt. Am morgigen Samstag allerdings gibt’s dort eine Besonderheit. Ab 19 Uhr wird nämlich eine Offene Bühne in Godelhausen angeboten. Wer also schon immer zu Hause irgendein Instrument gespielt, Texte geschrieben oder im Bananenröckchen getanzt hat, morgen kann er sich vors Publikum im Remigiusland wagen und seine Wirkung ausprobieren. Anmelden könnte kein Fehler sein, da schon Rapper, Rocker und Liedermacher in den Startlöchern stehen. Per Mail an Live-buehne@web.de.

Wer auf Unterhaltungsmusik steht, ist an diesem Wochenende im Ramstein er Congress Center richtig. Unter dem Motto Oktoberfest stehen da heute Abend ab 19 Uhr die Showband Midnight Ladies auf der Bühne und morgen Abend die Stimmungsband Habachtaler . Karten unter 06371 592220.

Im Kusel er Kinett am Hofacker 11 ist heute ab 20 Uhr der Entertainer und Gitarrist Bernd Begemann mit seinen schrägen Liedern unterwegs. Und morgen Abend ab 20 Uhr gibt’s dann harten Hardcore Punk mit der ausgeglühten New Yorker Gruppe Show Me The Body. Karten im Netz unter www.schalander-kusel.de.

Die Böhse-Onkelz-Coverband Serpentin beschallt heute Abend ab 20.30 Uhr das Irish House an der Eselsfürth . Morgen folgt dann ein Auftritt vom Soulkollektiv Stockert & Friends.

Was gibt es Romantischeres als einer anständigen Modelleisenbahn beim Fahren zuzugucken? Briefmarkensammlung zeigen? Die neuesten Ikebana- oder Makrame-Kreationen vorführen? Spaß beiseite, morgen zwischen 16 und 22 Uhr brummt die riesige Modellbahnanlage im Erfenbach er Bachbahnmuseum, Siegelbacher Straße 113 – im Rahmen der deutschlandweiten „Langen Nacht der Modellbahn“. Der Eintritt ist frei.

Drei regionale Bands stürmen morgen ab 20 Uhr den Cotton Club der Kammgarn in Kaiserslautern . Im Rahmen der Reihe „No Music in K-Town“ treten die Gruppen Vielleicht Emma , Graustufe West und Gloria Ade auf: Indie Rock, Pop und New Wave. Da kommen doch sicher alle altgedienten Recken der Lauterer Musikszene, um sich anzuhören, was den Newcomern musikalisch so eingefallen ist? Karten im Internet unter www.kammgarn.de.

Unter dem Motto „Kalenderblätter“ bietet das Duo und Martin Gabriele Schwöbel und Martin Erhard Pianomusik, Lied und Lyrik. Mit Gedichten von Busch, Morgenstern und Heine geht es schnurstracks in Richtung Herbststimmung mit literarischem Niveau: am Sonntag ab 17 Uhr im Trippstadt er Gasthof Zum Schwan in der Kaiserslauterer Straße 2. Karten an der Abendkasse.

„Es war doch nur Regen!?“ heißt das Buch von Andy Neumann , einem Betroffenen der Ahrtal-Flut. Die sicherlich bewegende Lesung dazu ist für den nächsten Dienstag ab 19 Uhr in der Lounge des Ramstein er Congress Center angesetzt. Karten unter 06371 592220.

Am Donnerstag zur selben Zeit gehts dann mit dem Sänger Kayef im Cotton Club der Kammgarn in Kaiserslautern weiter. Der Gute singt unter anderem seine Hits „Musik“, „Warum“ und „Ich würd lügen“. Für Karten gilt auch hier: www.kammgarn.de.

Wer traut sich, die Ausstellung „Alles Frau“ mit Bildern der hiesigen Malerin Natalia Sonnenfeld anzugucken? Die Schau findet sich im kleinen AmWebend in der Kaiserslauterer Richard-Wagner-Straße 55 und ist am kommenden Donnerstag von 19.30 bis 22 Uhr geöffnet. Sie zeigt Frauen in verschiedensten Lebenssituationen und in unterschiedlichen Malstilen. Männer kommen keine vor. Sind ja eh nur arme Drohnen mit begrenztem Gebrauchswert, die Kerls. Gell?

Viel Spaß.