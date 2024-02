Das ITWM (Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik) wird erweitert: Hinter dem Fraunhofer-Zentrum entsteht bis zum Frühjahr 2025 ein Technikum, in dem Labore und Prüfstände untergebracht werden. Das gerade angelaufene Projekt markiert den Startschuss weiterer Arbeiten an der Trippstadter Straße.

Die Eckdaten: 18 mal 36 Meter groß soll das neue Gebäude sein, zwei Stockwerke haben und im März 2025 fertig sein. Kosten: rund drei Millionen Euro. Die Pläne für das Technikum liegen laut schon einige Jahre in der Schublade, bereits unmittelbar nach dem Umzug des ITWM in den Neubau an der Trippstadter Straße sei über ein solches Gebäude nachgedacht worden. Konkreter seien die Pläne dann ab 2017 geworden, auf dem Weg zum Baubeginn im vergangenen November seien „einige bürokratische Hürden“ zu nehmen gewesen, berichtet Klaus Dreßler, der Leiter des Bereichs Mathematik für die Fahrzeugentwicklung am Fraunhofer-ITWM weiter. Mehr zum Thema lesen Sie hier